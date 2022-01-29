Путин поручил обеспечить соцвыплатами жителей ОРДЛО, имеющих российские паспорта

Правительство России должно рассмотреть поручение Путина до 1 мая.

Президент страны-агрессора Владимир Путин поручил Государственной Думе Российской Федерации обеспечить жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей социальными выплатами. В то же время, это решение касается только тех, кто имеет российские паспорта.

Об этом идет речь на сайте Администрации президента России.

Согласно докладу Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении якобы гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности предоставления с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и при необходимости подать предложения по изменению порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот.

Как говорится на сайте Кремля, правительство России должно рассмотреть поручение Путина до 1 мая. Ответственный за решение глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США возможные шаги по сдерживанию российской агрессии. В ходе переговоров Зеленский рассказал конгрессменам, что Россия продолжает массовую раздачу российских паспортов на оккупированном Донбассе.

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