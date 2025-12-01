Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль границы: какие области Украины под угрозой

Диктатор Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин на совещании со своими военными заявил о необходимости создать «зону безопасности» вдоль украинской границы. Речь идет о попытках расширить контроль по приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

«Вас попросил, кроме прочего, доложить о ситуации, которая складывается в зоне ответственности группировки „Север“, имея в виду, что перед ней стоит задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», — обратился диктатор к начальнику генштаба армии оккупантов Валерию Герасимову.

Реклама

Таким образом, Путин намекнул на новую угрозу для Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин утвердил рекордные расходы по войне в бюджете России.