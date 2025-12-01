- Дата публикации
Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль границы: какие области Украины под угрозой
Путин заявил о намерении расширить контроль на пограничных. Вероятно, речь идет о Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Российский диктатор Путин на совещании со своими военными заявил о необходимости создать «зону безопасности» вдоль украинской границы. Речь идет о попытках расширить контроль по приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей.
Об этом передают российские пропагандистские СМИ.
«Вас попросил, кроме прочего, доложить о ситуации, которая складывается в зоне ответственности группировки „Север“, имея в виду, что перед ней стоит задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», — обратился диктатор к начальнику генштаба армии оккупантов Валерию Герасимову.
Таким образом, Путин намекнул на новую угрозу для Харьковской, Сумской и Черниговской областей.
Ранее сообщалось, что диктатор Путин утвердил рекордные расходы по войне в бюджете России.