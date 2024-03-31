Путин поручил строить "курорты" на оккупированном украинском побережье: какая цель диктатора

Путину уже даже представили план строительства морского курорта на оккупированной части Запорожской области.

Российский диктатор Путин поручил оккупантам и коллаборантам строить "курорты" на захваченном побережье Азовского моря. Таким образом, он хочет поощрить россиян переселяться на оккупированные территории и прикрываться гражданскими как живым щитом.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Там где Путин собирается строить курорты:

Силы обороны наносят ракетные удары по тыловым пунктам российских войск и уничтожают суда Черноморского флота в оккупированном Крыму,

россияне в свою очередь настроили по всему западному побережью полуострова окопов и укреплений,

оккупационные войска и администрации на ВОТ Украины постоянно ощущают активность украинского подполья.

"Однако кремлевский диктатор провел совещание с привлечением представителей всех администраций на ВОТ о создании новых круглогодичных морских курортов и развитии сферы туризма. Значительное внимание Путин уделил планам развития этого сектора в Приазовье. Учитывая, что Кремль поспешно строит автомагистраль и железнодорожную линию вдоль побережья Азовского моря можно предположить, что такие курорты будут "зоной отдыха" разве что для оккупационных войск и работников оккупационных администраций и коллаборантов", — отмечают в Центре национального сопротивления.

По информации ЦНС, Кремль пытается заверить работников оккупационных администраций, коллаборантов и россиян, которые намерены поселиться на захваченной территории, что проблемы с их безопасностью в конечном итоге будут решены.

Путину уже даже представили план строительства морского курорта на оккупированной части Запорожской области.

"Однако российскому диктатору не понравился чрезмерно осторожный подход. О том, что у него явно отсутствует реальное восприятие ситуации, свидетельствует, что он призывает российских инвесторов развивать яхтинг на ТОТ Запорожской области", — отмечает ЦНС.

В свою очередь украинское подполье и Силы обороны активно готовятся к "летнему сезону" и готовы продемонстрировать "наиболее горячие точки" для желающих посетить путинские курорты в Приазовье.

Напомним, 23 марта Силы обороны Украины совершили ракетную атаку на главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.

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