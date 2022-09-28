Путин после мобилизации в РФ хочет бросить войска на Одессу и Харьков — Bloomberg

Путин не отказался от своих планов захватить всю Украину.
После мобилизации в РФ он планирует бросить войска в Харьков и Одессу.
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в Кремле.
По их словам, после объявленной мобилизации Россия сможет вернуть себе инициативу на фронте и продвинуться вглубь украинской территории, захватив Харьков и Одессу. Также в Кремле убеждены, что смогут воевать до конца, затем объявить о переговорах и оставить себе часть захваченных территорий.
Правда, Bloomberg отмечает, что 300 тысяч немотивированных и необученных бойцов не смогут существенно изменить ситуацию на поле боя, кроме как сдержать украинское наступление. По информации издания, Путин продолжит газовый и ядерный шантажи.
Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что под путинскую мобилизацию попадает еще и интеллигенция из центральных регионов России.
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