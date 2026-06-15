Зеленский в Лавре / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра поврежденных памятников архитектуры в Киеве 15 июня сделал очередное заявление. Президент заявил, что Путин поздравил Трампа с днем рождения, а затем цинично ударил по Украине.

Об этом он заявил в комментарии журналистам «Новини.LIVE».

Зеленский о Путине и ударе по Киеву 15 июня

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшнюю ночную атаку на столицу. Он заявил, что президент РФ Владимир Путин вчера вечером поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения, а затем отдал приказ бомбить украинские города.

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По мнению украинского лидера, Кремль действовал намеренно и цинично.

Зеленский предположил, что Путин стремился сначала высказать свои поздравления американскому политику, чтобы при возможном контакте избежать «неудобных вопросов» по поводу очередного акта агрессии против Украины. Именно поэтому удар был нанесен уже после этого.

Российские оккупанты собирали ракеты несколько дней и выжидали именно этого удобного момента.

«Я считаю, что он рассчитывал, что сначала будет поздравлять президента Соединенных Штатов Америки, чтобы ему не пришлось оправдываться. Безусловно, если бы была массированная атака (ранее — ред.), команда президента и сам он поднял бы этот вопрос. Путин, как всегда, абсолютно цинично поздравил президента США и после этого абсолютно цинично нанес массированный удар по Украине», — сказал Зеленский.

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Зеленский в Киево-Печерской лавре: фото

Фото: Офис Президента Украины / © Офис президента Украины

Фото: Офис Президента Украины / © Офис президента Украины

Фото: Офис Президента Украины / © Офис президента Украины

Фото: Офис Президента Украины / © Офис президента Украины

Зеленский об ответе России за сегодняшний удар

Напомним, в ночь на 15 июня российские оккупанты массированно атаковали Украину, выпустив 70 ракет и 611 дронов. Более 60 ракет враг направил на Киев, где погибли пять человек, и 28 получили ранения. Также под удар попали Харьков, Днепр и другие области, а одним из самых крупных преступлений против культуры стало попадание по Киево-Печерской лавре, где горел Успенский собор.

Президент Украины Владимир Зеленский лаконично, но уверенно намекнул на подготовку ответа на эти действия. Отвечая на вопрос журналистов о том, что он сказал бы Путину после этой атаки, глава государства заявил: «А мы еще скажем. Вы увидите».

В то же время Зеленский обратился к странам G7 на саммите с призывом дать решительный ответ на агрессию. Он призвал международных партнеров усилить давление на Россию и срочно увеличить помощь Украине системами ПВО, в частности, против баллистических ракет.

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