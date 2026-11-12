Путин предлагает "гуманитарную миссию" в Константиновке: кому действительно принадлежит город

Кто на самом деле контролирует Константиновку: DeepState и военная журналистка описали сложную ситуацию / © t.me/DeepStateUA

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Несмотря на заявление российского диктатора Путина о якобы контроле оккупантов над Константиновкой Донецкой области, город находится под контролем ВСУ.

Об этом пишет Telegram-канал DeepState.

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По данным «осинтеров» канала, по состоянию на сегодняшний день ситуация в Константиновке является чрезвычайно сложной, ведь за город идут активные бои. Противник осуществляет утечку и пытается накопить свои силы для оккупации. Украинские военные дают отпор этим попыткам.

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Россияне используют свою традиционную тактику: пытаются обойти город и сформировать окружение для находящихся там украинских бойцов.

В Deep State прокомментировали инициативу Путину провести в Константиновке «гуманитарную миссию», по примеру Олешков.

«Лучшая гуманитарная миссия в Константиновке будет осуществлена в виде прекращения штурмовых действий московитами и остановка полного разрушения города из-за обстрелов, которые они совершают из-за невозможности захватить населенный пункт. Все остальные попытки — это лицемерие, которым прикрывается пути, чтобы воспользоваться ситуацией для своей выгоды на поле боя. На такое ни в коем случае соглашаться нельзя. Сражение за Константиновку продолжается», — считают в канале.

Что говорит военная журналистка о ситуации в Константиновке

Военная журналистка «Общественного» Диана Буцко рассказывает несколько иную ситуацию о Константиновке.

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По ее словам, ситуация там настолько запутана, что разобраться, кто контролирует город сложно.

«Впрочем, украинские позиции там есть. Не только в Константиновке, но и за ней. Но не это главный вопрос: главный — зачем», — говорит Буцко.

Она назвала такую ситуацию «трагедией Константиновки».

«Несмотря на то, что россияне еще с весны расползлись по городу; несмотря на то, что диверсионные группы доходят и до Дружковки; несмотря на то, что в Константиновке враг обустроил более десяти пилотных и минометных точек, а наши разведывательные дроны не всегда могут осматривать пехотные позиции, мы все равно держим позиции на восточных и северных окраинах Константиновки. Как следствие, есть истории, когда пехотинцы голодают и пьют мочу вместо воды, потому что долетать туда логистическим дронам сложно», — откровенно рассказывает Буцко.

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Особую обеспокоенность журналистки вызывает то, что некоторые военнослужащие находятся на позициях уже более 200 дней. При этом просьбу командиров об отводе бойцов, как утверждает журналистка, не удовлетворяют. Она опасается, что судьба многих пехотинцев, длительно остающихся в таких условиях, может быть трагической.

«Ситуацию пытались исправить. С тех пор стало известно, что в город просочилось более сотни россиян, его отбивали. Но врага слишком много. Одна за другой штурмовые группы гибли: из четырех одна могла закрепиться в здании, а глобально на разделение сил в городе это не влияло», — рассказывает Буцко.

Самых печальных пример, который привела журналистка, — штурмовики печально известной «Скалы», которые устанавливали флаг в центре и через несколько дней попадали в плен.

«Для того чтобы зачистить Константиновку от врага, нужно гораздо больше сил. К сожалению, никто с весны не хочет взять на себя ответственность и отвести бойцов, чтобы выстроить линию хотя бы по центру или по западной окраине. В то же время штурмовые группы погибают, не достигнув цели, а пехотинцы просто один за другим исчезают из связи», — подытожила Диана Буцко.

Напомним, что еще в июле в Сети появилась информация, что Константиновка превратилась в сплошную «серую зону».

Ранее и Офисе президента отреагировали на идею российского диктатора Владимира Путина провести «гуманитарную миссию» в Константиновке по примеру оккупированных Олешков.

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