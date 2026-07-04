Путин предложил перемирие в одном из важных прифронтовых городов: ответ ВСУ (видео)

ВСУ / © Associated Press

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Город Константиновка Донецкой области находится под контролем ВСУ, несмотря на регулярные попытки российских войск захватить населенный пункт.

Об этом в видеообращении к россиянам заявили бойцы Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Люти».

«Х*Й ВАМ, А НЕ КОНСТАХА! Сегодня кремлевский диктатор и его генералы решили продать россиянам очередную „великую победу“ о полном захвате Константиновки. Это ложь!», — заявили бойцы.

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Также добавили, что подразделения бригады совместно с другими силами ВСУ продолжают выполнять боевые задания непосредственно в городе и ликвидировать личный состав врага. По словам военных, штурмовые действия россиян сопровождаются постоянным давлением.

«Да, противник пытается всеми силами захватить Константиновку. Да, бои тяжелые, и враг бросает вперед свою пехоту небольшими группами и пытается удержать каждый метр. Но Константиновка не под их контролем!» — отметили в бригаде «Люти».

Украинские защитники также подчеркнули, что заявления российского военного руководства об успехах в этом направлении не отвечают реальному положению дел на поле боя. Бойцы подчеркнули, что армия РФ несет регулярные потери в живой силе.

Пока в Москве рисуют победные отчеты, наши воины уничтожают их пехоту. Пока Путин готовится раздавать награды за фейковую победу, российские солдаты продолжают гибнуть в боях за город, который они так и не смогли захватить», — добавили в обращении военнослужащие.

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Ранее Владимир Путин заявил, что российская армия захватила Константиновку на Донетчине. Однако в ВСУ это отрицали и назвали очередной ложью. Город остается под контролем Украины, хотя в некоторых районах идут бои.

На заявление Путина отреагировал и Зеленский. Он иронично отметил: если город действительно находится под контролем России, то Путин легко может приехать туда на встречу для мирных переговоров. Зеленский подчеркнул, что реальная ситуация полностью отличается от слов российского диктатора.

Также мы писали, что независимые аналитики не подтверждают заявления российского руководства о полной оккупации Константиновки. По их оценке, сообщение Кремля является частью информационной кампании, направленной на формирование нужного впечатления среди западной аудитории.

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