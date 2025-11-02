Путин приказал армии РФ захватить Покровск до 15 ноября: почему диктатор спешит

Покровск / © Getty Images

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу своим войскам, чтобы те до 15 ноября захватили Покровск, Мирноград, всю Покровскую агломерацию и дальше двигаться на Константиновку и Краматорск. Для диктатора это военно-политический результат.

Об этом в эфире « Киев24 » отметил Николай Маломуж, генерал армии Украины.

По его словам, стратегическая задача Путина состоит в том, чтобы продемонстрировать, что он может захватить конкретные территории. Диктатор хочет показать как партнерам, что он будет ставить свои условия, потому что имеет преимущества, силы и достижения. Параллельно он продолжает бить по энергетике и мирным украинским городам, а также прибегать к ядерным «пугакам» в адрес мира. Цель Путина вполне ясна — добиться уменьшения поддержки Украины, нейтрализовать наши условия с точки зрения международного права и заставить его пойти на его условия.

«Для Путина захват Покровска, Мирнограда, а дальше Константиновки и всего Донецкого региона это не только военный, но и военно-политический результат, который он сегодня добивается всеми средствами», — говорит Маломуж.

Кроме имеющихся военнослужащих русские диктатор бросил на Покровское направление еще 17 000 солдат. Они пытаются перерезать логистические пути, таким образом создав модель к окружению или полуокружению.

Этого не удается. Мы приняли правильное решение организовать комплексные операции по привлечению лучших штурмовых сил, ССО и так далее. Должен быть определен момент истины. Если мы преодолеем этот стратегический удар под контролем Путина, сможем дальше переломить ход сначала тактического уровня, а затем стратегического уровня войны», — заключил эксперт.

Напомним, Путин предложил сделать паузу в боях на 5-6 часов в Покровске, чтобы пропустить иностранных журналистов. Такие заявления неслучайны. И объяснение этому одно: у РФ большие проблемы.

«Главный запрос — пауза. Значит, враг встрял в какую-нибудь авантюру», — подчеркнул военный эксперт Роман Свитан.

В частности, россиянам нужно извлечь живую силу, застрявшую в Покровске и Мирногоаде.