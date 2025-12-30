Путин приказал расстреливать пленных: герой Украины о системных казнях на фронте

Россия массово убивает украинских пленников / © ТСН.ua

Российские войска систематически казнят украинских военнопленных, а командование оккупантов даже поощряет простых солдат совершать эти страшные преступления.

Об этом заявил командир 225-го отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев в интервью The Times.

Ширяев рассказал, что он и его побратимы регулярно перехватывали разговоры, в которых российские командиры отдавали приказы убивать сдавшихся в плен украинских военнослужащих.

По словам наблюдателей за боевыми действиями, за последние месяцы появилось множество доказательств военных преступлений. На кадрах, снятых российскими солдатами или украинскими разведывательными беспилотниками, видно, как украинские военные строятся в шеренги и расстреливают из автоматов после сдачи в плен.

На одном видео, записанном дроном 19 ноября близ Покровска, виден русский солдат с пулеметом, стреляющий в четырех безоружных мужчин, лежащих лицом вниз, а затем прицелившийся в другого мужчину, пытавшегося отползти.

Ширяев обвинил Путина в том, что он приказал войскам прекратить захват военнопленных в попытке подорвать моральный дух украинцев.

«Количество казней растет, и это происходит по всем направлениям линии фронта», — сказал он. «Для россиян нет красных линий».

«В записях прослушивания и радиосвязи, которые мы перехватываем, мы регулярно слышим, как их военное руководство отдает приказы казнить наших военнослужащих, пытающихся сдаться. Я бы сказал, что эта практика стала систематической за последние полтора года. Они демонстрируют всему цивилизованному миру, что могут делать это безнаказанно», — добавил Ширяев.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что 147 украинских военнопленных были казнены российскими войсками с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, 127 из них — в этом году.

«Тенденция к росту очень четкая, очень очевидная. К сожалению, количество расстрелов особенно возросло этим летом и осенью. Это говорит нам о том, что это не единичные случаи. Они проходят на огромных территориях и имеют четкие признаки того, что является частью политики», — сказал Юрий Белоусов, руководитель Департамента войны Офиса генпрокурора, занимающегося расследованием военных преступлений РФ.

Напомним, 27 декабря россияне расстреляли двух украинских защитников в Покровском районе. Перед убийством оккупанты заставили одного из бойцов раздеться, после чего открыли огонь по обезоруженным пленным.

Также российские военные расстреляли трех украинских бойцов, попавших в плен 20 декабря к югу от Гуляйполя в Запорожье.