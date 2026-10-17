Путин приказал сделать украинские города непригодными для жизни: The Guardian «слил» новый план РФ

Блэкаут в Киеве

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Россия реализует спланированную стратегию по уничтожению критической инфраструктуры Украины, целью которой является ухудшение условий проживания в крупных городах и эвакуация населения.

Как сообщает The Guardian, системные удары ракетами и дронами по энергообъектам в Киеве, Харькове и других регионах совпадают с детально разработанным российским документом под названием «Анализ секторов энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Украины», попавшему в руки украинской разведки.

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План создания гуманитарной катастрофы

Перехваченный документ описывает алгоритм разрушения украинской энергосети — от выведения из строя ТЭЦ и подстанций до потенциальных ударов по распределительным устройствам атомных электростанций.

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Среди основных целей кремлевской стратегии — ухудшение качества жизни из-за отключения света, полная остановка водоснабжения, ухудшение санитарных условий и вызов массового выезда жителей из больших городов. Документ содержит четкие расчеты количества баллистических, гиперзвуковых ракет и дронов, необходимых для уничтожения каждого конкретного объекта.

По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, аналитические материалы врага составлены с высокой точностью:

Это два больших документа, написанных очень холодно и четко, с таблицами, где указано количество оружия, необходимого для уничтожения каждого объекта — от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов. Мы понимаем, как они намерены действовать».

Ситуация в Киеве и угрозы на зиму

В последние атаки под удар попали три ключевых энергообъекта Киевщины — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Трипольская ТЭС, а также важные подстанции «киевского энергокольца». Это создает прямую угрозу гуманитарному кризису почти для трех миллионов жителей столицы.

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Аналитики предполагают несколько сценариев развития событий в зимний период:

Умеренный сценарий: при относительно теплой погоде и быстрых ремонтных работах отключения света в Киеве могут длиться до 8 часов в сутки.

Пессимистический сценарий: в случае сильных морозов и повторных массированных атак столица может оставаться без электроэнергии до 20 часов в сутки.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что изменение тактики Кремля связано с ситуацией на фронте: отчаявшись на скорую военную победу, россияне сосредоточились на уничтожении гражданской инфраструктуры, пытаясь сломить сопротивление Украины изнутри.

Накануне Россия совершила один из самых сильных ударов по энергетике Украины, атаковав более 15 важных объектов генерации и передачи электроэнергии в разных регионах страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, самая сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине. Российские войска также атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковщины, Киевщины, Днепропетровщины и других областей.

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«Россияне масштабировали свою антиэнергетическую операцию и пытаются максимально рассеять наши резервы и восстановительную способность», — подчеркнул президент.

Напомним, в России хвастаются новыми ударами по энергосистеме Украины.

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