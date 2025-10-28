Путин приказал захватить Покровск до середины ноября: генерал армии оценил риск и шансы врага

Покровский район / © Getty Images

Ситуация в Покровске Донецкой области остается действительно сложной. Диктатору Путину нужен этот город для усиления переговорных позиций.

Об этом 24 канала рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его генералу, агломерация Покровск-Мирноград является приоритетной для России. Также они стремятся дойти до Константиновки, чтобы продвинуться к главной цели захватить всю Донецкую область.

Что происходит в Покровске

Как отметил Маломуж, враг продолжает усиливать группировки на территории Покровска новыми подразделениями и военной техникой. Уже была информация, что враг хочет захватить Покровск до середины ноября.

Путин неоднократно ставил разные дедлайны, которые проваливались. Но сейчас там сосредоточено огромное количество живой силы врага. Они пытаются собираться в определенных местах, чтобы потом идти на штурм.

«Заходят с разных сторон. Пытаются охватить Покровск „клешнями“. Отбивать эти атаки сложно. Особенно, если учитывать ограниченные ресурсы и постоянные атаки дронов. Приходится и зачищать, и держать клешни. Также может быть удар с нашей стороны по флангам окупантов. Это важно, чтобы нейтрализовать угрозу», — сказал Маломуж.

Но самое важное, по словам генерала, — нейтрализовать работу вражеских беспилотников. В это время враг не сможет успешно действовать на этом направлении.

Напомним, российская армия нарастила интенсивность атак в Донецкой области, активизировав операцию на восточном направлении на фоне безуспешных мирных инициатив президента США Дональда Трампа.