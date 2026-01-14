Путин применяет "двойные удары" по энергетике Украины: эксперт раскрыл новую тактику РФ

Энергетика / © Associated Press

Российские войска сознательно выбирают тактику «двойных ударов» по украинской энергосистеме, пытаясь уничтожить именно то оборудование, которое только заменили энергетики.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко для КИЇВ24.

По словам эксперта, Россия использует комплексные методы разведки, чтобы определить идеальный момент для новой атаки. Помимо технических средств, агрессор коммуницирует с информаторами на местах.

«Поведение врага понятно. Идет удар по энергосистеме. Затем он ждет, когда частично восстановится подача электроэнергии и тепла. Только восстанавливается — и тогда снова идет удар по энергосистеме для того, чтобы нанести максимальный ущерб», — отметил эксперт.

Также Владимир Омельченко пояснил, что такая тактика оккупантов является определенной стратегией, чтобы восстановленное оборудование снова разрушить.

Ранее сообщалось, что РФ совершала атаку на энергетику. В частности, проблемы с электроснабжением возникли в Ирпене, Буче и Гостомеле, что в Киевской области.

Также российские войска начали использовать беспилотники Shahed для дистанционного минирования украинских территорий.