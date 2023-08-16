Путин принял решение взорвать Запорожскую АЭС: СМИ узнали дату

Путин также планирует почти одновременно техногенную катастрофу на Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин принял решение взорвать оккупированную Запорожскую АЭС. Россияне планируют теракт в конце августа-начале сентября.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Генерал СВР", ссылаясь на свои источники в Кремле. Он ведется от имени бывшего генерала Службы наружной разведки России.

Также читайте РФ начала производить собственные Shahed: британская разведка оценила опасность для Украины

Кроме того, глава Кремля планирует почти одновременно техногенную катастрофу на Курской АЭС, чтобы обвинить в этом Украину.

Владимир Путин активировал процесс подготовки техногенной катастрофы на Курской АЭС. На днях Путин дал распоряжение возобновить подготовку, а реализация планируется на конец августа-начало сентября. Несколько попыток "вражеских" беспилотных летательных аппаратов, якобы атаковать Курчатов, это не что иное , как провокации, согласованы с военным руководством, руководством ФСБ и лично с президентом, с целью показать "готовность" украинской стороны к ядерному террору", — говорится в сообщении.

Таким образом Путин хочет выйти "из стратегического тупика", в котором оказался из-за развязавшейся войны в Украине.

"Российским руководством двойная катастрофа будет объявлена "террористической атакой" на ядерные объекты, в чем обвинит Украину. Путин готов пойти на колоссальные жертвы среди мирного населения, запачкав радиацией огромные части территории России, Украины, Республики Беларусь и других стран ради выхода из стратегического тупика", — отмечают инсайдерские источники.

Эти планы президента России поддерживают часть руководства силового и военного блоков и готовятся к реализации.

Напомним, на днях на энергоблоке Запорожской АЭС произошел опасный инцидент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВНОЧИ будет теракт на Запорожской АЭС??? Очень тревожные сообщения!

Читайте также: