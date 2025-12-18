Путин продолжает кормить россиян "консервами": диктатора поймали на очередной лжи (фото)

Путин / © Associated Press

Журналисты разоблачили очередную ложь Кремля. Так, на одной видеозаписи у президента РФ Владимира Путина исчезла новогодняя елка.

Об этом пишет белорусский телеграмм-канал NEXTA.

Ложь и манипуляции - традиционный подход РФ

Как зафиксировали журналисты, россиянам продолжают показывать заранее записанные видео, выдавая их за «свежие». Отмечается, что это уже 16-я подтвержденная «консерва» за год.

«Елку впервые показали 9 декабря на встрече Путина с председателем РАН Геннадием Красниковым, затем — 11 декабря на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным и на совещании по СВО. Двухметровое дерево стояло в углу кабинета, через него даже переставили мебель», — говорится в сообщении.

Но потом что-то пошло не так – после поездки Путина в Ашхабад 11–12 декабря елка внезапно исчезла. На «новых» видео за 15–16 декабря ее на кадрах не видно, впрочем, постановка мебели не изменилась. Россияне пытались скрыть очевидные факты, но ничего не вышло.

Еще один пустяк, издавший ничтожную ложь Кремля, — расположение ручек и карандашей на столе Путина. Оно полностью совпало с видео с 1 ноября. Вывод – «свежие» встречи были записаны за 1,5 месяца до публикации.

Ранее Путина уже разоблачали на подготовке «консервов».

Механизм прост: чиновники приходят запись заранее, а в день публикации должны появиться на других мероприятиях в таком же образе, чтобы создать ощущение «прямой трансляции». Но сохранить абсолютную идентичность не удается.