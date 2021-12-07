Путин продолжает наращивать войска РФ на границе с Украиной – Пентагон

В то же время в Пентагоне "не верят в неизбежность конфиликта" и убеждены, что ситуацию можно стабилизировать дипломатическим путем.
Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает наращивать военный потенциал Кремля на границе с Украиной.
Соответствующее заявление в понедельник, 6 декабря, озвучил представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, США обеспокоены тем, что Москва стягивает военнослужащих к западным границам РФ, и продолжают внимательно следить за ситуацией. Кирби добавил, что хотя намерения Путина остаются "не совсем понятными", в Пентагоне "не верят в неизбежность конфиликта".
"Дипломатия и лидерство все еще могут иметь значение, — подчеркнул он. — Там должно быть пространство для дипломатии и руководства, чтобы они могли (...) пытаться добиться результата, который стабилизирует ситуацию и не приведет к какому-либо открытому вооруженному конфликту".
В то же время представитель Пентагона отказался "вдаваться в оценки" американской разведки. Он заверил, что министр обороны США Ллойд Остин "внимательно следит и информирует высокопоставленных военных и политических лидеров" о соответствующих данных.
Напомним, что во вторник, 7 декабря, президент США Джо Байден по защищенной видеосвязи проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Ожидается, что американский лидер выразит обеспокоенность военной деятельностью Кремля вблизи границ с Украиной.
Читайте также:
- Кулеба: Киев готов вести переговоры по Донбассу в любом формате
- Российские войска могут напасть на Украину с трех сторон – NYT
- Предоставили разведданные: США убедили Европу в подготовке Россией нападения на Украину
- Карта полномасштабного вторжения России: решится ли Путин реализовать план, который "слили" западные СМИ