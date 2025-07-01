Путин проговорился: Россия стремится уничтожить украинское государство полностью

Кремлевский диктатор Путин / © Associated Press

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Заявления высокопоставленных чиновников Кремля, в частности российского диктатора Владимира Путина, продолжают демонстрировать более широкие территориальные амбиции России в Украине, которые не ограничиваются Крымом и четырьмя областями, незаконно аннексированными Россией. Путин провел 30 июня совещание по вопросам социально-экономического развития оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, во время которого он часто называл оккупированную Украину «Донбассом и Новороссией».

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 30 июня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 30 июня отреагировал на заявление Одесского городского головы Геннадия Труханова от 27 июня о том, что Одесса не является «российским» городом и имеет собственную историю, утверждая, что история Одессы «неразрывно связана» с Россией.

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Помощник президента России Владимир Мединский заявил 30 июня, что россияне и украинцы являются «одним народом» с «исторической родиной», ссылаясь на «древнерусские земли с обеих сторон Днепра, Новороссия и Крым».

«Заявления Путина, Пескова и Мединского от 30 июня — это лишь последние заявления чиновников Кремля, свидетельствующие о масштабах территориальных амбиций России. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 20 июня Путин повторил, что считает российский и украинский народы одним народом на самом деле и что Украина принадлежит [России], — говорится в отчете.

Официальные лица Кремля регулярно называют Одессу «российским» городом, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно, 9 июня.

Кремлевские чиновники также неоднократно упоминали «Новороссию», которую российские чиновники определяют как всю восточную и южную Украину.

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Ссылка Мединского на «древнерусские» земли «с обеих сторон Днепра» также согласовывается с призывом оккупационного председателя Херсонской области Владимира Сальдо в апреле 2025 года в Россию полностью контролировать участки реки Днепр, которые проходят через Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины полковник Павел Палиса заявил в начале июня 2025 года, что Россия намерена оккупировать всю территорию Украины на восточном (левом) берегу Днепра и захватить Одесскую область до конца 2026 года.

Путин и другие кремлевские чиновники постоянно указывают на то, что они не верят в то, что Украина является независимым государством с собственной историей, идентичностью и культурой, отдельной от России.

Постоянная приверженность российских чиновников этим нарративам демонстрирует неизменную цель Кремля — уничтожить украинское государство и покорить украинский народ.

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Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин снова озвучил идеологическую риторику, отрицающую суверенитет Украины. Он заявил, что украинцы и россияне являются «одним народом», и с этой точки зрения «вся Украина наша».

Ранее Портников заявил, что Россия целенаправленно терроризирует гражданское население Украины, чтобы склонить ее к капитуляции и принятию условий Кремля. Это часть плана, подобного действиям РФ в Чечне.

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