Путин прямым текстом "послал американцев" с идеей прекращения огня — дипломат

Российский диктатор Путин в ответе на предложение о 30-дневном перемирии фактически прямым текстом "послал американцев" с этой идеей.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый.

По его мнению, основная проблема состоит в том, что американцы могут попытаться зацепиться за то, что Путин не осмелился прямо отвечать отказом Трампу.

"На мой взгляд, Путин прямым текстом послал американцев относительно их выстраданного предложения о безусловном прекращении огня. Я читаю это только так. Надеюсь, когда Трамп будет говорить с Путиным, потому что со временем получит больше информации, тогда уже будет понимать, что это на самом деле был отказ. в этой ситуации. Единственная проблема, что американская сторона будет пробовать зацепиться даже за такой вариант, в котором Путин не решился жестко и прямо ответить Дональду Трампу», – прокомментировал дипломат.

Чалый заявил, что недавние путинские маневры на телевидении, переодевание в военную форму и прибытие в Курск фактически говорят, что Путин исключает любую возможность завершить войну и хочет продолжать.

"Еще одна очень важная вещь — в совместном заявлении, которое было сделано в Джидде, записано, что Украина соглашается на предложение США относительно немедленного введения 30-дневного прекращения огня. Здесь речь не идет о перемирии, потому что это другой процесс, а прекращение боевых действий — еще более сложный процесс. Сейчас речь идет о каком-то шаге. украинское предложение, но Украина, которая хочет мира больше всего, согласилась на такой подход США и пошла на все компромиссы. Мы поддержали попытки американцев быстро сделать то, что хочет Дональд Трамп. И что теперь получают американцы?

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил, при каких условиях кремлевский диктатор Путин может нарушить мирное соглашение.

Мы ранее информировали, что российский отказ от перемирия открывает путь для давления США на Москву.

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