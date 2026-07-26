Путин пугает Украину потерей западных земель и вспоминает Сталина: к чему здесь Польша и Венгрия

Путин пригрозил Украине потерей западных областей, назвав их «подарком Сталина» / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин пригрозил, что «Украина рано или поздно потеряет свои западные земли».

Об этом глава Кремля сказал на встрече с оккупантами-военными ВМФ РФ в Петербурге.

Диктатор цинично заявил, что РФ была «единственным гарантом территориальной целостности Украины», однако после того, как Киев «объявил Москву врагом», западные регионы «рано или поздно» вернутся к Польши, Венгрии и Румынии.

Реклама

Путин вызывающе назвал западную часть Украины якобы «подарком» Иосифа Сталина.

«Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Наверное, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня», — добавил он.

Также диктатор посетовал, что россиян объявили в Украине «нетитульной нацией».

Ранее Путин цинично заявил, что Россия якобы не проявляет агрессию по отношению к Украине и не является стороной, начавшей войну.

Реклама

Новости партнеров