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Путин пугает Украину потерей западных земель и вспоминает Сталина: к чему здесь Польша и Венгрия
Путин разразился новыми псевдоисторическими заявлениями и пригрозил, что Украина «рано или поздно потеряет свои западные земли».
Российский диктатор Путин пригрозил, что «Украина рано или поздно потеряет свои западные земли».
Об этом глава Кремля сказал на встрече с оккупантами-военными ВМФ РФ в Петербурге.
Диктатор цинично заявил, что РФ была «единственным гарантом территориальной целостности Украины», однако после того, как Киев «объявил Москву врагом», западные регионы «рано или поздно» вернутся к Польши, Венгрии и Румынии.
Путин вызывающе назвал западную часть Украины якобы «подарком» Иосифа Сталина.
«Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Наверное, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня», — добавил он.
Также диктатор посетовал, что россиян объявили в Украине «нетитульной нацией».
Ранее Путин цинично заявил, что Россия якобы не проявляет агрессию по отношению к Украине и не является стороной, начавшей войну.