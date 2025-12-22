Путин пытается отрезать Бессарабию: эксперт рассказал, что угрожает югу Одесчины

Владимир Путин / © Associated Press

Российские атаки на южные районы Одесской области, в частности в направлении Бессарабии, являются частью стратегии Кремля по изоляции региона и блокированию экспортных путей в Европу.

Об этом рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук для «Киев24».

Стратегическая изоляция Бессарабии

По мнению эксперта, враг пытается разрушить транспортное сообщение, которое является критически важным для экономической стабильности Украины. Успешная атака на эти узлы может фактически отрезать юг области от остальной территории страны.

«Попытка отрезать Бессарабию — это точно попытка отрезать юг области от материковой части Одесчины и вопрос усложнить нашу логистику, в частности логистические маршруты в Европу, которые для нас являются критическими и важными для торговли, для нашей экономической ситуации. Россияне это осознают», — подчеркнул Андрей Ткачук.

Политолог предполагает, что Одесчина стала полигоном, где оккупанты отрабатывают тактику уничтожения логистических коридоров для дальнейшего применения в других областях Украины.

«Я считаю, что на примере Одесчины они тестируют такие моменты отрезания нашей логистики и, возможно, будут повторять такие события по другим областям, где есть логистические маршруты, которые могут существенно повлиять на экономическую или оборонную ситуацию», — предостерегает офицер.

Реакция государства и альтернативные пути

Андрей Ткачук добавляет, что несмотря на сложность ситуации, Украина уже предпринимает контрмеры. В частности, речь идет о налаживании альтернативных маршрутов через Молдову и усилении защиты критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что реакция властей комплексная и касается не только транспорта, но и энергетики, и ПВО.

«Я думаю, что варианты с логистикой есть, их можно поправить. И наша сегодня власть на это и работает для того, чтобы повлиять на это… Есть реакция как и на отключение, есть реакция как и на проблему с логистикой, есть реакция так и на проблемы в командовании сил противовоздушной обороны, в контексте пока юг», — резюмировал эксперт.

Также он добавил, что сейчас пересматривается список критических предприятий, которые получают электроэнергию, чтобы приоритетно обеспечить потребности гражданского населения в условиях постоянных атак.

Напомним, в ночь на понедельник, 22 декабря, российские войска атаковали Одессу. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры. Один из районов города частично остался без электроснабжения.

Ранее в ночь на 13 декабря Россия нанесла мощный удар по энергетической инфраструктуре Одесчины. Поэтому Одесса и другие населенные пункты области остались без электричества.

Сообщалось, что из-за разрушения энергетической инфраструктуры часть Одессы и окрестных населенных пунктов осталась без электричества, воды и тепла.