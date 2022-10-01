Путин пытался избегать слова "Украина" во время своего выступления: Пионтковский рассказал почему

Путин 30 сентября выступил в Кремле с речью, посвященной попытке аннексии четырех областей Украины. При этом российский диктатор во время выступления всячески пытался избегать самого слова "Украина".

Российский публицист из США Андрей Пионтковский подчеркнул, что Путин пытался избегать слова "Украина" и подавляющее большинство своего выступления говорил о Западе.

Об этом Пионтковский рассказал 24 каналу.

По словам публициста, главе Кремля просто нечего говорить об Украине, учитывая ситуацию на фронте. Кроме того, в своей речи Путин уже не прибегал к ядерному шантажу, как это было еще за несколько дней до того, когда российский диктатор угрожал ударом в случае действий ВСУ по новым оккупированным украинским территориям.

"Вообще удивительная вещь – слова "Украина" он практически избегал. 99% речи он говорил о Западе", — подчеркнул российский публицист.

По его словам, в "бессильной злобе" Путин проявлял "все свои старческие комплексы по Западу", а также все оскорбления российского политического класса за последние 500 лет.

"Об Украине он не осмелился раскрыть рта. Потому что закрыли котел под Лиманом. Фактически лишена логистики и поставок большая российская группировка на правом берегу Днепра под Херсоном", — отметил Пионтковский.

Пулицист подчеркнул, что единственное, что Путин говорил – это требовал от Киева прекращения огня. И происходило все это тогда, когда русская армия оказалась в окружении в двух местах.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

После подписания президентом России Владимиром Путиным документов о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины ряд стран произнесли свое осуждение этого решения и свое несогласие.

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