Путин раскрыл количество российских солдат на войне в Украине

Достоверность цифры, озвученной российским президентом, проверить невозможно. Однако ежедневные потери российских оккупантов на фронте неуклонно ее уменьшают.

Война в Украине

Война в Украине / © ТСН

Более 700 тысяч российских солдат находятся на линии боевого соприкосновения в развязанной Кремлем войне в Украине.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин в четверг, 18 сентября, на встрече с лидерами фракций Госдумы РФ.

«На линии боевого соприкосновения в зоне „СВО“ находятся 700 тысяч бойцов вооруженных сил России», — цитируют заявление хозяина Кремля российские пропагандисты.

Достоверность этой цифры, озвученной российским президентом, проверить невозможно.

Однако известно, что во время попыток наступления на позиции украинских защитников, оккупационная армия РФ несет значительные потери, поэтому ежедневно это количество неуклонно уменьшается.

Как отметило агентство Reuters, начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов недавно отчитался о «продвижении» российской армии почти на всех фронтах. Однако его слова не подтверждены объективным мониторингом и свидетельствуют о масштабном обмане президента РФ Владимира Путина относительно ситуации на поле боя.

Напомним, на сегодняшней встрече с лидерами фракций российского парламента президент Российской Федерации Владимир Путин также заявил, что новой «сменой» во власти государства-агрессора должны стать военные преступники, которые были участниками боевых действий в Украине.

