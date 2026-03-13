Путин расширяет свой "теневой флот": разведка предупреждает об угрозе для Европы

Танкер "теневого флота" РФ / © скриншот с видео

Служба внешней разведки сообщила о намерениях России расширить использование так называемого теневого флота.

По данным украинской разведки, российские власти планируют увеличить количество нефтяных танкеров. Они будут ходить под российским флагом и могут дестабилизировать ситуацию в ЕС.

Как отмечают в СЗРУ, такой шаг связан с тем, что страны Европы и Соединенные Штаты Америки все чаще задерживают входящие в «теневой флот» суда.

Кроме того, разведка предполагает, что инициатива может быть связана с координацией действий России с Ираном по безопасному прохождению танкеров через районы боевых действий на Ближнем Востоке.

По информации СЗРУ, подсанкционная структура Российского морского регистра судоходства готовится в ближайшее время провести проверку и идентификацию около 80 танкеров, чтобы изменить их регистрацию.

По предварительным данным, суда принадлежат компаниям, зарегистрированным в разных странах. Больше всего владельцев имеют регистрацию на Сейшельских островах — 35 танкеров, в Китае — 23, в Азербайджане — 13, а в Самоа — 8 судов. Также среди владельцев есть компании из Вьетнама, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и Маршалловых островов.

В разведке считают, что расширение теневого флота под российским флагом может облегчить Кремлю размещение на этих судах агентов спецслужб для разведывательно-диверсионной деятельности против западных государств. Особенно рисковой такая деятельность может оказаться в Балтийском регионе, ведь именно через него транспортируется более 40% морского экспорта российской нефти.

«Регистрация танкеров под российским флагом окончательно „развязывает руки“ Кремлю в контексте использования таких судов как инструмента гибридных угроз для Европы и других стран Запада», — отметили в разведке.

Напомним, Россия применяет GPS-спуфинг, чтобы скрывать перемещение судов своего «теневого флота» и обходить международные санкции на экспорт нефти. Система подменяет координаты судов, поэтому они отображаются в системах отслеживания в другом месте. Сначала эту технологию использовали в военных целях в Черном море, а затем для маскировки транспортировки энергоресурсов. Украина передает партнерам информацию о таких схемах, чтобы противодействовать обходу санкций.