"Путин решил утилизировать наших детей": в Дагестане антимобилизационный Майдан разгоняют выстрелами (видео)

Обострение набрали протесты в Дагестане, который местные окрестили по типу украинского "Майдана". Толпу протестующих пытались разогнать выстрелами из автоматов.

Об этом сообщают в Сети.

В Дагестане в РФ выходят на митинги против мобилизации. В селе Эндирей полиция открыла стрельбу в воздух, чтобы успокоить митингующих.

На кадрах видно, как около двухсот человек собрались и перекрыли трассу. Люди в форме открыли стрельбу в воздух, пытаясь разогнать протестующих.

Стрельба не только не испугала протестующих, но и больше их разозлила. Люди начали кричать и пытались забрать оружие и стрелявших.

Началась толкотня с полицией.

"Мы собираемся не для того, чтобы через несколько часов разойтись – мы собираемся, чтобы сделать площадь – разбить палатки и собрать на эту площадь весь Дагестан – до тех пор пока полностью не отменят мобилизацию для Кавказа. Пока этот собачий хвост Путин лично не объявит по телевизору! Лично! Ни шагу назад! Выходим всем городом! Мы слишком долго молчали, и именно поэтому сами довели дело до утилизации властью наших детей. Пора все поставить на свои места с помощью Аллаха", — призывают дагестанцы.

Напомним, США подняли в небо редкие самолеты, следящие за российскими ядерными ракетами.

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