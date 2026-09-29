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- Украина
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Путин резко изменил ставку в войне против Украины, и теперь у Кремля – новый план: в ISW раскрыли, что "переигрывают"
Россия вынуждена отказаться от надежд на бесконечное наступление пехотой и переключает основные ресурсы на массированные атаки реактивными дронами и ракетами, чтобы истощить Украину зимой, отмечают аналитики ISW.
Российский правитель Путин вынужден пересматривать свою «теорию победы» в войне против Украины. Из-за успехов Вооруженных сил Украины на поле боя и нулевого прогресса российской армии на фронте в последние месяцы, Кремль меняет тактику. Теперь ставка делается не на бесконечное продвижение пехоты, а на масштабную кампанию дальнорядных комбинированных ударов баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в свежем отчете, анализируя риторику ведущих российских военкоров и официальные заявления.
Новый план Кремля: ставка на реактивную авиацию и зимний коллапс
По данным аналитиков, в России фактически признали, что линия фронта стала «статической». Признавая отсутствие реальных успехов на земле, кремлевские пропагандисты призывают оправдать ожидания за счет интенсификации воздушного террора, пока у РФ еще есть накопленные ресурсы. Главная цель новой концепции Путина — заставить Украину капитулировать в течение осенне-зимнего периода.
Для реализации этого плана Россия привлекает колоссальные средства: по словам Президента Украины Владимира Зеленского, Москва планирует потратить $12 млрд. на производство реактивных дронов и барражирующих боеприпасов. С конца апреля использование реактивных БПЛА россиянами резко возросло — в частности, в последние атаки на Киев, Одессу и Николаев применялись преимущественно новые реактивные модели «Герань-5».
В РФ рассчитывают, что дефицит средств ПВО в Украине и разнообразие российского арсенала позволят поддерживать высокий темп атак. В то же время, даже сами российские источники предостерегают: бесконечно наращивать давление за счет дорогих масштабных запусков Россия не сможет, ведь это влечет огромные экономические затраты.
Ответ Украины: готовится «охота» на реактивные «Шахеды»
Новая ставка Путина критически зависит от того, сможет ли РФ массово запускать дешевые реактивные дроны с высоким процентом пробития украинского неба. Но Украина уже готовит симметричный ответ.
Эффективность ПВО
В сентябре украинские силы обезвредили более 1 500 из 2 730 выпущенных Россией дронов-камикадзе, достигнув показателя сбивания реактивных «Шахедов» в 55%.
Дроны-перехватчики
Главное управление разведки и украинские производители уже успешно протестировали в боевых условиях новые дроны-перехватчики, способные сбивать скоростные реактивные «Герани».
По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, массовое развертывание украинских дронов-перехватчиков может начаться уже несколько месяцев. Главным вопросом остается скорость масштабирования этой программы: Украина должна успеть развернуть новую систему защиты до того, как зимняя атакующая кампания РФ наберет пиковые обороты.
Ранее аналитики Института изучения войны заявили о том, что Россия этой зимой может резко усилить кампанию дальних ударов по Украине, рассчитывая добиться серьезного перелома к весне 2027 года.