"Путин, руки прочь от Украины!": десятки человек вышли на протест под штаб-квартиру ООН

"Путин, руки прочь от Украины!": десятки человек вышли на протест под штаб-квартиру ООН

По оценкам ООН, ситуация в стране сейчас такая же напряженная, как в 2014-м.

Десятки человек вышли на протест под штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 февраля.

Демонстранты с украинскими флагами и плакатами заполонили всю улицу и призвали остановить российскую агрессию против Украины. В частности, с лозунгом: "Путин, руки прочь от Украины!".

По оценкам ООН, ситуация в стране сейчас такая же напряженная, как в 2014-м. На заседании Совета Безопасности глава государственного департамента США заявил: Вашингтону точно известно о планах Кремля обвинить украинские власти в этнических чистках, геноциде, теракте или использовании химического оружия. Волна такой лжи уже льется из официальных российских источников.

Прочь от Украины: под штаб-квартиру ООН вышли десятки протестующих

Москва на заседании все возражала и пыталась обвинить Киев в невыполнении Минских договоренностей. На что представитель Украины в ООН заявил: Украина – за мирное разрешение конфликта, но в случае российской эскалации будет защищать себя.

Напомним, ситуацию в Украине и вокруг нее сегодня будут обсуждать в Мюнхене. Нынешний кризис станет центральной темой и на официальных, и на кулуарных встречах среди лидеров стран, политиков, экспертов из ряда стран. Впрочем, российские представители отказались от участия, потому что не имеют прививок от наковыря одобренными в ЕС вакцинами.

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