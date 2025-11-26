Путин саботирует «мирный» план: Кремль намеренно «слил» записи разговоров помощников Трампа с россиянами

Реклама

Это будет его второй визит в Украину. На прошлой неделе Дэн Дрисколл вместе с начальником штаба генералом США Рэнди Джорджем привез украинскому руководству одиозный «мирный» план из 28 пунктов, «слитый» накануне в западные СМИ. По информации Reuters, автором этого плана, где изложены исключительно условия Кремля, является Москва. Почему администрация Трампа взяла за основу именно российское видение? Возможно, как пишет NBC News, это происходит потому, что в администрации Трампа раскол между вице-президентом Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио по урегулированию войны.

ТСН.ua уже писал, что Дэн Дрисколл — друг Джей Ди Венса. Они учились вместе в Йельском университете. Еще один спецпредставитель президента США Стив Виткофф, уже четырежды ездивший к Путину в Россию, где проводил с главой Кремля многочасовые переговоры, по словам Трампа снова вскоре поедет в Москву. На этот раз возможно вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером, тоже участвовавшим в написании российского плана из 28 пунктов. В Кремле сказали, что визит состоится на следующей неделе.

Джей Ди Вэнс и ориентирующиеся на него чиновники, судя по публикациям в прессе, настаивают на договоренности с Россией ценой уступок со стороны Украины. Марко Рубио, возглавивший американскую делегацию на переговорах в Женеве в эти выходные по доработке «мирного» плана, имеет больше проукраинскую позицию, считая, что Москва должна заплатить за неспровоцированную агрессию. Вэнс и Рубио не скрывают своих амбиций посоревноваться за номинацию кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах в 2028 году. И похоже, что вопрос завершения войны России против Украины — ключевой сейчас в их борьбе.

Реклама

Но накануне визитов спецпосланников Трампа в Киев и Москву произошла еще одна утечка в прессу. Bloomberg обнародовал стенограмму телефонного разговора Стива Виткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым, где Виткофф советует Ушакову, как Путину лучше говорить с Трампом о совместной работе над планом о прекращении войны. Скандал с этими «пленками» получил такую огласку, что в Конгрессе уже требуют отставки Виткоффа, который в разговоре с Ушаковым выражал «глубочайшее уважение к Путину».

Как это отразится на дальнейшем переговорном процессе? Читайте в материале ТСН.ua.

Эксперты в соцсетях не могут прийти к выводу, кто же именно «слив» запись телефонного разговора Стива Виткоффа с Юрием Ушаковым, который состоялся 14 октября. Украинские пользователи соцсетей уверены, что это сделали россияне. Ведь «слили» также разговор Юрия Ушакова и представителя Путина Кирилла Дмитриева, по сообщениям американской прессы, в течение трех дней в конце октября в Майами нарабатывал с Виткоффом и Кушнером российский вариант «мирного» плана, состоящий из 28 пунктов.

Большинство западных экспертов уверены, что американские спецслужбы записывали разговоры Виткоффа с россиянами. По словам бывшего посла США в России Майкла Макфола, когда он работал на Барака Обаму, советовал ему как разговаривать с российскими лидерами, но никогда не давал советов Кремлю, как разговаривать с Обамой. В комментариях под этим сообщением Макфола в Х дочь известного покойного американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, последовательно поддерживавшего Украину, вспомнила, как Обама, отказавшийся предоставить Украине оружие, говорил Дмитрию Медведеву, что после выборов в США он будет «иметь больше гибкости», после чего Россия.

Реклама

Дональд Трамп, комментируя «пленки Виткоффа», заявил, что это «стандартная вещь».

«Он должен продать это Украине, он должен продать Украину России. Вот что делает составитель сделок. Я этого („слитого“ разговора Виткоффа и Ушакова — Ред.) не слышал, но слышал, что это были стандартные переговоры. И я думаю, что он говорит то же Украине, потому что каждая сторона должна что-то давать и брать», — заявил президент США.

Трамп также добавил, что одно из препятствий на пути к заключению «мирного» соглашения — это территория. По его словам, уступка россиян состоит в том, что они перестанут воевать и больше не будут захватывать украинские земли. Это уже не первое такое заявление президента США. К тому же она совпадает с тезисами, которые ретранслирует Джей Ди Вэнс и ориентирующиеся на него должностные лица. Их суть, напоминающая пророссийские тезисы, состоит в следующем: «Украина проигрывает на поле боя, поэтому лучше сейчас согласиться на все, чего требует Кремль, пока не стало еще хуже». Вдобавок, во время визита в Киев на прошлой неделе Дэн Дрисколл неофициально сообщил украинским властям, что американский ОПК не в состоянии даже продавать оружие через НАТО в тех объемах, в которых нуждается Украина.

Однако самое «интересное» в «пленках Виткоффа» другое. Он не просто советовал помощнику Путина Ушакову, как лучше говорить с Трампом, например восхвалять его усилия по достижению мира в Секторе Газа, но и рекомендовал, чтобы Путин позвонил Трампу к встрече Трампа с Зеленским в Овальном кабинете 17 октября. После этого телефонного разговора с главой Кремля президент США анонсировал их скорую встречу в Будапеште, которую сам потом и отменил. Более того, в разговоре с Ушаковым Виткофф «торговал» украинскими территориями.

Реклама

«А теперь между нами я знаю, что нужно для мирного соглашения: Донецк и, возможно, обмен какими-то еще территориями. Но послушай: вместо того чтобы вот так выражаться, давай говорить более оптимистично, потому что я думаю, так мы достигнем соглашения», — говорится в стенограмме Bloomberg о словах Виткоффа Ушакову.

В Белом доме не заявили, что «слитое» в СМИ содержание телефонных переговоров Виткоффа с Ушаковым — это фейк. Сын президента США Дональд Трамп-младший набросился в Х на критиков Виткоффа, которые, по его словам, хотят, чтобы «соглашение провалилось и они могли продолжать эту войну до бесконечности». Еще один спецпосланник Трампа, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл призвал срочно найти и уволить того, кто слив содержание телефонных переговоров. Сам Ушаков сказал, что «кто-то сливает и прослушивает» разговоры, но не Россия.

Однако недоверия к советникам и помощникам Трампа, контактирующим с Кремлем, стало еще больше. Член Палаты представителей от Демократической партии Тед Лю назвал Уиткоффа «изменником». Его коллега-республиканец Брайан Фицпатрик считает, что таинственные встречи и звонки должны прекратиться, а Марко Рубио должны наконец дать честно и объективно выполнять свою работу. А конгрессмен от Республиканской партии Дэн Бэйкон и подавно назвал Виткоффа российским агентом, призвав его уволить.

«Слив» содержания телефонного разговора Виткоффа и Ушакова безусловно повлияет на все дальнейшие переговоры по «мирному» плану, который продвигает администрация Трампа. Но генсек НАТО Марк Рютте считает, что до окончания войны еще далеко. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, в первом проекте (слившегося в СМИ на прошлой неделе — Ред.) «мирного» плана не было никакой уступки или обязательства со стороны России. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что ни на какие уступки Москва не пойдет.

Реклама

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) указывают на одну важную деталь сегодняшних переговоров о «мире» — они не проходят вокруг идеи, что Украина может выиграть, а Россия — быть побежденной.

«Если бы США и Европа в феврале 2022 года обязались предоставить Украине все необходимое для победы, сегодня мы были бы в совершенно ином положении. Москва считает, что может пережить Запад. Чтобы изменить эту динамику, Украине нужно время и достаточная внешняя поддержка, чтобы позволить собственному ВПК превратиться в титана, которым она может стать. Инновации, такие как маленькие дроны и большие Фламинго, будут продолжать поступать из Украины, и Запад был бы неразумным, если бы позволил им попасть в руки России», — считают эксперты CSIS.