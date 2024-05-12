Путин сам себя отлучил от церкви: обращение ПЦУ к Вселенскому Патриарху

Собор ПЦУ призывает Вселенского Патриархата обратиться к Кириллу Гундяеву "с требованием публично отречься от лжеучения "русского мира".

Архиерейский Собор ПЦУ обратился с письмом ко Вселенскому Патриарху Варфоломею, чтобы осудить идеологию "русского мира" и преступления Владимира Путина против Украины.

Об этом говорится в письме ВТО, опубликованном на сайте Православной церкви 11 мая.

"Эта организация (МП – ред.) хотя и носит общественный характер, но создана непосредственно РПЦ, по уставу ее возглавляет российский патриарх и в своей деятельности с середины 1990-х годов и до сих пор она работает полностью в согласии с российским государством и Русской Церковью. Документы собрания этой организации, где российская агрессия против Украины названа "священной войной", были официально распространены страницами РПЦ, как ее собственные. На основании анализа приказа так называемого "собора" и других источников, в частности многочисленных публичных выступлений Кирилла Гундяева, "русский мир" можно определить как мировоззренческий нацизм...

Ученые и богословы констатируют, что нынешняя версия идеологии "русского мира" уже перешла даже за пределы этнофилетической ереси и стремительно удаляется от христианского вероучения. По своему содержанию эта система тяготеет к дуалистическим религиям — зороастризму, манихейству или околохристианским гностическим движениям, где ведущую роль играет то же "единственное злое начало" в его вечной борьбе с добром", — сказано в письме.

Собор ПЦУ призывает Вселенского Патриархата обратиться к Кириллу Гундяеву "с требованием публично отречься от лжеучения "русского мира", осудить и отозвать приказ так называемого "собора", в котором содержатся элементы этого лжеучения".

"Принимая на особую тяжесть, публичность и упрямую нераскаянность преступлений против Бога, Церкви Христовой и человечества, совершенных мирянином РПЦ Владимиром Владимировичем Путиным, Архиерейский Собор Православной Церкви Украины свидетельствует, что это лицо своими преступлениями и упорным откровением Церкви", — считают в ВТО.

Напомним, епископ РПЦ запугивал россиян вторжением инопланетян.

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