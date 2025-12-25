Путин сделал неожиданное заявление о Запорожской АЭС

© Associated Press

Россия и США якобы обсуждают совместное управление оккупированной россиянами Запорожской АЭС без участия Украины.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российского бизнеса, передает издание «Коммерсантъ».

Хозяин Кремля утверждает, что по инициативе США рассматривается возможность поставки электроэнергии с оккупированной ЗАЭС для Украины, но украинская сторона якобы не будет участвовать в управлении станцией.

Путин добавил, что Соединенные Штаты якобы выразили заинтересованность в Запорожской атомной электростанции как в объекте для майнинга криптовалюты.

По словам российского президента, на ЗАЭС продолжают работать украинские специалисты. При этом Путин утверждает якобы все они получили российские паспорта.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что до сих пор не достигнут компромисс по одному из пунктов мирного плана, который касается управления Запорожской АЭС. По его словам, сейчас предлагается распределить доли управления поровну между США, Россией и Украиной, а главными менеджерами совместного предприятия будут представители американской стороны.