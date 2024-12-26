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Путин сделал ряд заявлений о войне и перспективах ее завершения

Путин сделал ряд заявлений о войне и перспективах ее завершения

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Associated Press

Глава государства-агрессора высказался о якобы своих "искренних" намерениях.

Кремлевский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о так называемой "СВО" и достижении мира. По его словам, Россия стремится завершить войну.

Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает российское агентство ТАСС.

"Россия стремится к завершению конфликта в Украине", — высказался Путин.

Также диктатор заявил, что:

  • РФ продолжит достигать всех целей "спецоперации" в 2025 году, ибо это задача "номер один";
  • Он каждый день "днем и ночью" получает информацию о ситуации на фронте;
  • РФ будет добиваться успехов на линии боевого столкновения;
  • Он располагает достаточно полной информацией о ходе "спецоперации".

Ранее говорилось, что новый российский массированный обстрел на Рождество еще раз показал, что российский диктатор Путин не заинтересован в мире, поскольку единственной его целью является уничтожение Украины.

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