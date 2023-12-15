Путин сделал заявление по поводу боев на Херсонщине: аналитики ISW спрогнозировали, о чем это свидетельствует

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Херсонской области. Он заявил, что почти все российские силы находятся в "активной стадии действий".

Об этом говорится в ISW.

Что сказал Путин о Херсоне

Как отмечают аналитики, акцент Путина на тактической ситуации под Крынками и его решение не обсуждать любой другой сектор линии фронта может отражать его чувствительность к длительной неврологии российского информационного пространства по отношению к российским операциям на восточном берегу Херсонской области.

"Комментарий Путина, подчеркивающий неспособность российских войск вытеснить украинские силы с восточного берега, вероятно, также является критикой российского командующего группировкой сил "Днепр", — говорится в сообщении.

Нынешняя российская группировка войск "Днепр" состоит из разрозненных элементов недавно переданных и деградированных частей и соединений и по меньшей мере двух подчиненных подразделений вновь сформированной 104-й воздушно-десантной (VDV) дивизии.

Огромные потери россиян в Херсонской области

Как сообщила британская разведка, части 104-й дивизии VDV понесли " исключительно большие потери ", пытаясь отбросить украинские силы с восточного берега Херсонской области в начале.

В декабре 2023 года во время боевого дебюта украинский военный обозреватель Константин Машовец также заявил, что подразделения российских 328-го и 337-го полков ВДВ (104 дивизия ВДВ) понесли значительные потери в технике и личном составе в течение пяти дней непрерывных атак берегу.

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"Эти сообщения о значительных потерях среди 104-й дивизии ВДВ противоречат описанию Путиным успешной российской операции по непропорциональному разряду украинских сил на восточном берегу", — добавляют аналитики.

Напомним, в Херсонской области российские десантники понесли огромные потери. Это произошло при попытке выбить украинские силы у села Крынки на левом берегу Днепра.

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