Путин сегодня ночью прикажет выдвигать войска в оккупированный Донбасс — Пентагон

Сегодня вечером Путин признал украинские территории ОРДЛО как "независимые".

В Министерстве обороны США заявляют, что в ночь на 22 февраля президент страны-агрессора Владимир Путин может отдать приказ военным выдвигаться в оккупированный Донбасс. Это может стать возможным из-за признания территорий ОРДЛО.

Об этом сообщает американский канал Fox News со ссылкой на Минобороны США.

По данным канала, Путин введет войска на территорию "ЛДНР" после подписания указа о признании так называемых "республик". Войска могут быть введены уже сегодня ночью.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал сегодня вечером, 21 февраля, срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине из-за признания со стороны РФ "независимости" "ЛДНР".

Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание ЛНР и ДНР. В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков – для Украины.

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