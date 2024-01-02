Путин съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что, поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии.

Об этом глава государства сказал в интервью The Economist.

"Дая нам деньги или оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших", – сказал Зеленский.

Президент отметил: если России разрешить забирать украинских детей — "они заберут других детей", если Россия будет нарушать права украинцев — "она будет нарушать права во всем мире", если Украина проиграет — Путин приблизит свои войны к Западу.

"Путин чувствует слабость как животное, потому что он животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что европейские страны должны лоббировать Америку в поддержку Украины ради них самих.

"Спецслужбы нескольких европейских стран начали [изучать] возможность нападения на их территорию со стороны России... Даже тех стран, которые не входили в состав СССР", — добавил глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналу The Economist. ТСН.ua собрал главные заявления украинского президента.

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