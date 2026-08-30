Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российское руководство поставило новый дедлайн по захвату Донбасса — до 31 декабря 2026 года. Военное командование просит перенести на 31 марта 2027 года. Однако ни первый, ни второй дедлайн не реалистичны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

РФ снова ставит нереалистичные дедлайны для захвата Донбасса

Российское руководство продолжает определять все новые термины для захвата всей территории Донецкой и Луганской областей. По словам замруководителя Офиса президента Украины полковника Павла Палисы, 29 августа стало известно, что Кремль приказал российским войскам выйти на административные границы Донбасса до 31 декабря 2026 года.

Реклама

По данным Палисы, российское военное командование считает этот термин нереалистичным и предложило перенести его на 31 марта 2027 года. В то же время украинское чиновник подчеркнул, что, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте, российские войска вряд ли смогут выполнить даже этот дедлайн.

Путин 15 раз ставил армии РФ дедлайн по захвату Донбасса

С 2022 года Владимир Путин уже 15 раз устанавливал российской армии сроки для захвата всего Донбасса, однако ни один из них оккупанты не сдержали. ISW также оценивает заявленные Кремлем термины как нереалистичные и считает маловероятным захват Россией всего Донбасса до конца 2026 года.

Новый дедлайн по захвату Донбасса — что известно

Напомним, накануне в Офисе президента раскрыли планы РФ. Диктатор Владимир Путин определил новый термин для захвата Донбасса. По словам заместителя руководителя ОП Павла Палисы, военное руководство страны-агрессорки получило задачу до 31 декабря 2026 года выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Путин рассчитывает установить полный контроль над Донбассом до осени 2027 года. По данным NYT, в России также ожидается новая волна мобилизации. Ее могут объявить после парламентских выборов, запланированных на середину сентября.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров