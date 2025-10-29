Путин снова пугает Запад ядерным оружием: эксперт объяснил, что с ним не так

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Информация о якобы испытании Россией опасного ядерного объекта может быть элементом психологического воздействия на Запад, а не реальным подтверждением новых действий Москвы.

Об этом заявил капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире КИЕВ24.

«Сейчас такая новость появилась. Я думаю, что это связано с напряжением в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Терпение президента Трампа якобы уже серьезно подкошено. Он начал активные действия в виде санкций — вот они и отвечают», — сказал Рыженко.

Реклама

Он отметил, что россияне могли использовать тему с так называемым объектом «Буревестник», который уже фигурировал в предыдущих сообщениях о якобы длительных полетах или запуске с подводной лодки.

По словам Рыженко, речь идет о единственном проекте, который действительно может нести ядерную угрозу, ведь его заряд достигает двух мегатонн, однако остальные подобные сообщения — скорее информационные манипуляции.

«Я думаю, что на 95% эта новость имеет подоплеку психологического воздействия на Запад», — подытожил офицер.

Напомним, ранее мы писали о том, что Служба внешней разведки Норвегии (Etterretningstjenesten) официально подтвердила, что Российская Федерация успешно осуществила испытательный пуск крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» с ядерной силовой установкой.