"Путин снова ворвался": МИД Британии из-за наступления окупантов на Харьковщину призвал предоставить Украине помощь

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отреагировал на наступление российских оккупантов на Харьковскую область. Он призвал международных партнеров сделать все возможное, чтобы помочь нашему государству.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, российское наступление на Харьковщину является "чрезвычайно опасным моментом".

"Это только подчеркивает, что речь идет о необоснованном, незаконном вторжении Путина в независимую, суверенную страну. И сейчас он, как бы это сказать, снова ворвался в нее с севера от Харькова. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", — подчеркнул он. Дэвид Кэмерон.

Министр подчеркнул, что очень важным остается предоставление нашему государству пакета помощи на три млрд фунтов стерлингов в год. Изменить ситуацию в поле боя может и военная помощь от США.

По его мнению, Вашингтону нужно было быстрее утверждать продолжение помощи Украине, ведь страна страдала в сухопутной войне.

"Сейчас мы первые, кто сказал, что это пакет, который будет действовать не только в этом году, но и в следующем, и в следующих. Но американские деньги будут иметь значение — поэтому мы должны предоставить украинцам поддержку, в которой они нуждаются", — добавил британский министр.

Напомним, что россияне активно атакуют украинские подразделения по нескольким направлениям Харьковщины с целью продвижения вглубь территории нашего государства.

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