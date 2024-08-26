Путин снова высказался о важности "СВО": что выдал на этот раз

Диктатор Владимир Путин в очередной раз высказался о так называемой "СВО". По его словам, успешное завершение войны – это "залог развития РФ".

Об этом на своем совещании сказал президент России Владимир Путин.

Он заявил, что необходимо "укрепление экономической базы для успешного завершения СВО".

"А это, как я не раз говорил, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России".

Ранее мы писали, почему Владимир Путин игнорирует события в Курской области. Если он отреагирует на ситуацию методом мобилизации, то это может поставить его в худшее положение, чем то, в котором он находится сейчас. Поэтому он игнорирует Курскую операцию и сдерживает украинских военных минимальным количеством сил.

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