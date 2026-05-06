Путин сорвал перемирие: Зеленский сделал жесткое заявление

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Агрессорка Российская Федерация сорвала режим прекращения огня, который должен начаться после 00:00 6 мая. Зафиксировано 1820 нарушений тишины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«После вчерашних жестоких ударов против наших городов и общин — Днепра, Запорожья, Краматорска и других — российская армия продолжила активные боевые действия и террористические обстрелы и в эти сутки. Выбор России — очевидный отказ от тишины и от сохранения жизней. На сегодня констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими действиями», — подчеркнул глава государства.

По его словам, оккупационная армия РФ совершила 1820 нарушений режима тишины. В частности, только с начала суток захватчики совершили уже почти 30 штурмовых действий, более 20 авиационных ударов, атаки дронами и ракетами.

Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада. Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей — плохое время для публичных «празднований», — отмечает украинский лидер.

Зеленский сообщил, что российская сторона получила дипломатические предложения Киева. Сейчас, говорит он, единственное, что нужно, — готовность России двигаться к реальному миру.

Этой ночью армия РФ сорвала режим тишины, совершив атаки по ряду украинских городов. Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что «перемирие» Кремля до 9 мая фактически сорвано, ведь удары нивелировали его.

В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что РФ исключает мир, который Украина инициировала в полночь против 6 мая. Ночью было применено 108 беспилотников и три ракеты. оккупанты били по Харькову и Запорожье.

Заметим, что вечером 4 мая после того, как Россия заявила, мол, объявляет «перемирие» на День победы, Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил ни одного официального обращения от Москвы относительно «модальности прекращения боевых действий». В то же время, подчеркнул он, Украина объявляет режим тишины уже с 00.00 6 мая.

