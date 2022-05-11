Путин сталкивается с несоответствием между своими амбициями и военными возможностями России – разведка США

Путин сталкивается с несоответствием между своими амбициями и военными возможностями России – разведка США

Разведка США считает, что война России в Украине, вероятно, станет более непредсказуемой и эскалационной.

Это может включать введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциально эскалационные военные действия.

Об этом сообщила директор национальной разведки Конгресса США Аврил Хейнс, информирует CNN.

По ее мнению, следующий шаг будет трудно предусмотреть отчасти потому, что Путин сталкивается с несоответствием между его амбициями и текущими обычными военными возможностями России, поэтому ситуация на месте может повысить вероятность того, что президент Путин обратится к более радикальным средствам.

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Аврил Хейнс сообщила, что разведданные свидетельствуют о том, что Путин прибегнет к использованию ядерного оружия, если не почувствует экзистенциальную угрозу для России.

Разведка также считает, что цели Путина выходят далеко за пределы восточного Донбасса.

"Даже если они будут успешными, мы не уверены, что борьба на Донбассе эффективно завершит войну", – сказал Хейнс.

В ближайшей перспективе, по словам Хейнса, Путин хочет захватить две восточные области – Донецкую и Луганскую, контролировать город Херсон и потенциально расширить сухопутный мост вокруг южной ступеньки страны до Приднестровья. Но для того чтобы достичь Приднестровья, Путину нужно начать полную мобилизацию внутри России, чего он до сих пор не сделал.

"Поскольку и Россия, и Украина верят, что могут продолжать прогресс в военной сфере, мы не видим жизнеспособного пути переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — сказала Хейнс.

Напомним, что военный эксперт назвал реальную причину, почему Путин убрал с парада "самолет Судного дня" и всю авиацию.

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