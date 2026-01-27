Путин стремится сделать воздушные тревоги в Украине круглосуточными: эксперт объяснил, возможно ли это

Владимир Путин / © Associated Press

Российская Федерация активно работает над наращиванием темпов производства беспилотников, имея целью выйти на режим непрерывных атак, чтобы воздушная тревога в Украине продолжалась круглосуточно.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По словам эксперта, данные Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского указывают на то, что в России уже производят более 400 единиц «Шахедов» разных модификаций в сутки. Однако конечной целью врага являются более массированные удары.

«Враг явно хочет регулярно запускать по 1000 „Шахедов“ во время одной воздушной атаки. Они до сих пор не вышли на такой уровень, ведь нет достаточно возможностей», — отметил Жмайло.

Аналитик пояснил, что реализацию таких планов сдерживает отсутствие должного количества пусковых мощностей.

«У них не хватает стационарных пусковых площадок. Также они не нарастили мобильные пусковые установки, где Шахеды запускают с пикапов или кузова грузовиков», — добавил он.

Также Жмайло сообщил о наращивании производства ракет, которому способствует техническая поддержка Китая. По его словам, Пекин передает РФ оборудование, технологии и специалистов для усовершенствования процессов.

Враг будет пытаться выйти на режим круглосуточной воздушной тревоги, не прекращая свои атаки. Почему они до сих пор этого не сделали? У них не хватает возможностей», — констатировал исполнительный директор УЦБС.

Напомним, ранее Сергей Флеш предостерег, что использование российскими войсками беспилотников из Starlink создает критическую угрозу для украинского тыла. Это позволяет врагу управлять аппаратами в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что армия РФ оборудовала ракетой класса «воздух-воздух» Р-60 реактивную версию «Шахеда» — так называемую «Герань-4».