Путин стремится захватить четыре области: эксперт о планах и возможностях армии РФ

Армия РФ не отказывается от своих планов и стремится выйти на административные границы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом заявил генерал-майор запаса, бывший заместитель главы СБУ, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун в комментарии "Главреду".

"Они (россияне — Ред.) не остановятся, потому что им и Киев нужен. А вот Львов они уже "подарили" полякам", — высказался Ягун.

Он отмечает, что россияне длительное время давят на фронте, понесут потери, но не останавливаются.

"Даже во время Второй мировой войны Россия проводила определенные расчеты, и, несмотря на то, что тогда минные поля разминировали солдатами, если армия истощалась во время наступления, наступление останавливали, накапливали резервы, а уже потом снова наступали. А тут вообще абсурдная ситуация", — подчеркнул Ягун.

По его словам, когда оккупационное войско будет истощено, то любая контратака украинских военных по флангам завершится печально для захватчиков.

"Если мы обойдем их группировку и зайдем в тыл, все попытки врага захватить территорию закончатся тем же, чем закончились в Херсоне и Харькове. Тогда вся продолжающаяся уже больше года российская наступательная операция просто закончится ничем", — подчеркнул Виктор Ягун.

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что боевые действия могут начаться еще в одной области. Для РФ важны города Днепр, Павлоград, Запорожье.

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