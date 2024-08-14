Наши воины продолжают заходить вглубь Курской области. Так, жительница региона на украинском языке рассказала о своем отношении к Путину и военным ВСУ.

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Жительница Курщины рассказала о своем отношении к Путину и ВСУ

"Путин – су**н сын! Что он наделал, детка?"

Бабушка говорит, что и голова села тоже "сделал ноги".

"Сбежали все... Оставили меня на произвол судьбы"

Говорит, что военные ВСУ принесли ему пищевые продукты.

"Ой, какие вы хорошие, ребята!"

Наши бойцы продолжают увольнять населенные пункты Курской области. Да, одна бабушка рассказала о своем отношении к Путину. Кроме того, она поделилась, что ее "бросили на произвол судьбы", а "хорошие парни из ВСУ дали ей продукты.

Напомним, Силы Обороны Украины продолжают освобождать населенные пункты Курщины. Пока они контролируют Суджу, Любимовку, Гончаровку, Лебедевку, Куриловку, Плехово и другие.

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