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"Путин, тебя ждет Гаага": мэр Вильнюса сделал надпись на дороге напротив российского посольства

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"Путин, тебя ждет Гаага": мэр Вильнюса сделал надпись на дороге напротив российского посольства

Фото: Remigijus Šimašejs

Литовский дипломат назвал несколько сценариев, ожидающих Путина.

Мэр Вильнюса Ремигис Шимасюс сделал надпись "Путин, тебя ждет Гаага" на дороге напротив посольства Российской Федерации в Литве.

Об этом он написал у себя на странице Twitter и опубликовал фото.

Литовский дипломат назвал несколько вариантов, ожидающих Путина в будущем:

  1. суд в Гааге за сотни смертей. Приводит пример бывшего президента Югославии (нынешняя территория Черногория и Сербия) Слободана Милошевича, которого судили за военные преступления.
  2. казнь самим русским народом. Как Муаммар Каддафи, скончавшийся от ранений, ненесенных его же народом.
  3. побег в другую страну, как это сделал бывший украинский президент Виктор Янукович 2014 года.
  4. совершить самоубийство, как Гитлер, застрелившись в бункере.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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