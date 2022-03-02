"Путин, тебя ждет Гаага": мэр Вильнюса сделал надпись на дороге напротив российского посольства

"Путин, тебя ждет Гаага": мэр Вильнюса сделал надпись на дороге напротив российского посольства

Литовский дипломат назвал несколько сценариев, ожидающих Путина.

Мэр Вильнюса Ремигис Шимасюс сделал надпись "Путин, тебя ждет Гаага" на дороге напротив посольства Российской Федерации в Литве.

Об этом он написал у себя на странице Twitter и опубликовал фото.

Литовский дипломат назвал несколько вариантов, ожидающих Путина в будущем:

суд в Гааге за сотни смертей. Приводит пример бывшего президента Югославии (нынешняя территория Черногория и Сербия) Слободана Милошевича, которого судили за военные преступления. казнь самим русским народом. Как Муаммар Каддафи, скончавшийся от ранений, ненесенных его же народом. побег в другую страну, как это сделал бывший украинский президент Виктор Янукович 2014 года. совершить самоубийство, как Гитлер, застрелившись в бункере.