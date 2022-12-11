Путин теряет поддержку жителей "ЛДНР" из-за неспособности защитить псевдореспублики — ISW

Президент России Владимир Путин рискует потерять поддержку со стороны "лидеров" псевдореспублик и ветеранов из-за неспособности российских войск отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс.

Об этом говорится в ежедневном аналитической сводке американского Института изучения войны ISW.

Бывший министр обороны самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин прямо подверг критике Путина за то, что он не смог вытеснить украинские силы вблизи Донецка из артиллерийской зоны, хотя Путин это сделал.

Гиркин, в частности, раскритиковал заявление Путина от 9 декабря, охарактеризовавшего ход спецоперации как "стабильный", заявив, что только Путин и Минобороны РФ считают войну успешной. Бывший министр безопасности "ДНР" Александр Ходаковский отметил появление критики в адрес Путина, отметив, что продолжительное правление Путина не было полностью удачным.

Ходаковский также отметил, что возникают дискуссии о необходимости изменить положение дел, намекнув на коррупционные схемы вокруг реконструкции Мариуполя, и добавил, что Путин унаследовал достаточно коррумпированное общество, которое он не может исправить, устранив начальника российского Генштаба. Валерий Герасимов (чего Путин официально еще не сделал).

Известный российский милблогер также обвинил российские ВС в том, что они не вели контрбатарейный огонь во время обороны города Донецка, несмотря на то, что они никогда этого не предпринимали в течение предыдущих восьми лет войны.

"Критика Гиркина и Ходаковского беспрецедентно пряма по сравнению с их предварительными нападками на Кремль. Эти откровенные нападения на Путина могут отражать разногласия между провоенной "ДНР" и ветеранскими общинами и Путиным. Российские ветераны и прокси-сообщество давно предупреждали Кремль о недостатках сплотились за Путина, веря, что его война – как минимум – приведет к российской оккупации Донбасса.Выставленные Путиным условия для длительной войны могут еще больше подвергнуть сомнению его усилия успокоить постоянно растущее сообщество милблогеров, представляющих важные националистические фракции и интересы. ", – говорится в отчете Института.