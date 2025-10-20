Путин целенаправленно уничтожает инфраструктуру в трех областях: в ГУР раскрыли детали

Владимир Путин / © Associated Press

Массированные удары Российской Федерации по украинской территории начались после заявления диктатора Владимира Путина о создании так называемой «буферной санитарной зоны». Россия отошла от прошлогодней тактики одновременного поражения инфраструктуры по всей Украине и перешла к поэтапному уничтожению ключевых объектов в приграничных регионах.

Об изменении подхода сообщил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Вадим Скибицкий, пишет Новости. Live.

Он объяснил, что новая тактика заключается не просто в нарушении работы энергосистемы, а в полном разрушении инфраструктуры в конкретных регионах, чтобы сделать эти территории непригодными для жизни. Первоочередными целями агрессора стали Харьковская, Сумская и Черниговская области, где интенсивность обстрелов уже выросла. Скибицкий подчеркнул, что время начала ударов в этом году также изменилось:

«Как правило, мы ожидали, что россияне начинают наносить удары по нашей энергетике, по теплоэлектростанциям, по ТЭЦ, по другой инфраструктуре в начале заморозков или как раз накануне зимнего сезона. Но в этом году есть особенность… Начали очень просто, начали с наших пограничных районов: Харьковская область, Сумская область, Черниговская область».

По его словам, именно после слов Путина о «буферной санитарной зоне» начались массированные атаки, имеющие четкую цель:

«Военная разведка четко может сказать, что когда Путин говорил о создании буферной зоны… и вот именно о создании санитарной зоны… и начались массированные удары Российской Федерации по нашей территории. Что означает санитарная зона? Это, в сущности, уничтожить все, что есть — всю инфраструктуру. Это тепло, электроэнергия, это инфраструктура для того, чтобы население покинуло эти территории. И это мы как раз и видим сейчас в Сумской и Черниговской области», — объяснил Вадим Скибицкий.

Представитель ГУР подчеркнул, что тактика РФ теперь направлена на достижение стопроцентного эффекта разрушения:

«На сегодняшний день они пытаются не просто нарушить систему, а абсолютно полностью уничтожить объекты инфраструктуры в определенных регионах… Чтобы уничтожить объект, который уже… полностью уничтожен и его уже невозможно восстановить», — отметил Вадим Скибицкий.

Напомним, по данным ISW, войска РФ изменили тактику ударов по энергетике Украины: вместо «ковровой бомбардировки» они применяют «поэтапную» стратегию для уничтожения генерирующих и распределительных мощностей региона по региону. Враг стремится создать блекаут.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году в Украине будут блекать. Он также дал ряд советов, как к этому подготовиться, в том числе психологически.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, главной темой которого стала ситуация в энергетической сфере и подготовка к отопительному сезону.