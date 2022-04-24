"Путин убил мою подругу с ее трехмесячным ребенком": друзья щемяще вспоминают о погибшей в результате российского обстрела в Одессе

"Путин убил мою подругу с ее трехмесячным ребенком": друзья щемяще вспоминают о погибшей в результате российского обстрела в Одессе

Знакомые погибшей пишут о ней воспоминания на страницах в социальных сетях.

Среди жертв ракетного удара по Одессе, который произошел 23 апреля — молодая мама Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь. Вместе с ней погибла и мать женщины.

"Родни мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!", — написал муж Валерии Юрий в Facebook после их смерти.

Друзья и родные погибшей тепло отзываются о ней на страницах в социальных сетях.

Мой Лерок… Она занимала особое место в моей жизни.

Путин убил мою подругу Леру с ее трехмесячной мамой. Убил ракетой, выпущенной по жилому дому в Одессе! Той, блоха, "высокоточной", что уничтожают наши судьбы уже второй месяц.

Я не могу поверить, Лера. Доброй души человек. Это несправедливо, это неправильно, этого не должно быть. Солнце, вы на красивых облаках. Господи, храни, Лерочка.

Не могу поверить. Мы не были прямо друзьями, но дружили, это точно. Были коллегами полтора года, тесно сотрудничали с этой замечательной, искренней и доброй девушкой.

Погибшая Валерия – родом из Херсона, а в Одессе окончила факультет журналистики. Она работала пиар-менеджером в ряде компаний.

Также украинцы оставляют слова соболезнования под фото погибшей, где она еще беременна, и распространяют это фото с призывами остановить войну.

Напомним, днем 23 апреля российские войска нанесли по Одессе удар крылатыми ракетами. Они попали в многоэтажку в Киевском районе, в результате чего загорелись квартиры на 4 и 5 этажах.

Уже сейчас подтверждена информация о восьми погибших, из которых один трехмесячный ребенок – девочка.

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Напомним, что ранее на Одесщине украинские воины сбили две летавшие в направлении порта российские крылатые ракеты.

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