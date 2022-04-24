"Путин убил мою подругу с ее трехмесячным ребенком": друзья щемяще вспоминают о погибшей в результате российского обстрела в Одессе

Знакомые погибшей пишут о ней воспоминания на страницах в социальных сетях.
Среди жертв ракетного удара по Одессе, который произошел 23 апреля — молодая мама Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь. Вместе с ней погибла и мать женщины.
"Родни мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!", — написал муж Валерии Юрий в Facebook после их смерти.
Друзья и родные погибшей тепло отзываются о ней на страницах в социальных сетях.
- Мой Лерок… Она занимала особое место в моей жизни.
- Путин убил мою подругу Леру с ее трехмесячной мамой. Убил ракетой, выпущенной по жилому дому в Одессе! Той, блоха, "высокоточной", что уничтожают наши судьбы уже второй месяц.
- Я не могу поверить, Лера. Доброй души человек. Это несправедливо, это неправильно, этого не должно быть. Солнце, вы на красивых облаках. Господи, храни, Лерочка.
- Не могу поверить. Мы не были прямо друзьями, но дружили, это точно. Были коллегами полтора года, тесно сотрудничали с этой замечательной, искренней и доброй девушкой.
Погибшая Валерия – родом из Херсона, а в Одессе окончила факультет журналистики. Она работала пиар-менеджером в ряде компаний.
Также украинцы оставляют слова соболезнования под фото погибшей, где она еще беременна, и распространяют это фото с призывами остановить войну.
Напомним, днем 23 апреля российские войска нанесли по Одессе удар крылатыми ракетами. Они попали в многоэтажку в Киевском районе, в результате чего загорелись квартиры на 4 и 5 этажах.
Уже сейчас подтверждена информация о восьми погибших, из которых один трехмесячный ребенок – девочка.
Напомним, что ранее на Одесщине украинские воины сбили две летавшие в направлении порта российские крылатые ракеты.
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