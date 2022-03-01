Путин убил наших детей: Зеленский в Европарламенте заявил о гибели от войны с РФ 16 детей

Путин убил наших детей: Зеленский в Европарламенте заявил о гибели от войны с РФ 16 детей

Глава нашего государства выступил перед Европарламентом онлайн.

В Украине от российской агрессии погибли 16 детей.

Об этом 1 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европарламента.

"Погибли 16 детей. На каких военных заводах они работают? А Путин нам снова будет говорить о какой-то операции. Ты убил наших детей", — заявил Зеленский.