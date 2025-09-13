Путин ударит по Раде: нардеп предупредил об ужасных последствиях для страны

Ракетный удар по Киеву

Удар российской террористической армии по зданию Верховной Рады — это только вопрос времени. К такому развитию событий нужно быть готовым, поскольку Украина может стать недееспособным государством.

Такое мнение высказал в программе «Говорит Большой Львов» в эфире телеканала NTA народный депутат и секретарь Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

«Я уверен, что у них это [удар по Раде] в планах есть. И это вопрос времени, когда они это сделают, и мы должны быть к этому готовы. Я говорил в парламенте, что мы должны иметь запасные варианты, где мы можем проводить заседания», — подчеркнул он.

По словам нардепа, если во время заседания парламента, туда прилетит ракета — законодательного органа в Украине больше не будет, учитывая количество мажоритарщиков, которых некем будет заменить.

«Никто не сможет ни военное положение продлить, ни какие-то законы принять, мобилизацию объявить. И больше, скажем так, страна станет недееспособной», — предостерег Костенко.

Напомним, во время ночной атаки России на Киев 7 сентября в здание Кабинета министров попала ракета «Искандер».

Как отметило издание The New-York Times, во время этой массированной воздушной атаки российская террористическая армия прорвала самую мощную зону защиты украинской ПВО. Правительственный район столицы Украины считается лучше всего защищенной территорией в стране.