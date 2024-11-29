Путин угрожает Украине новыми ракетами: Буданов отреагировал на заявления "фюрера"

Москва использует разное оружие для ударов по Украине.

Российский диктатор-президент Владимир Путин пригрозил Киеву использованием новых ракет – якобы из-за ударов по территории РФ.

На угрозы "фюрера" отреагировал глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии BBC.

По словам главного разведчика, угрозы Путина – это попытка помешать любым попыткам закончить войну.

Кроме того, Буданов подчеркнул, что против Украины использованы практически все виды имеющихся вооружений – от подлодок до стратегической авиации.

"Но повторяю еще раз: ничего принципиально нового россияне не продемонстрировали", — говорит он о новой российской ракете "Орешник".

Напомним, 28 ноября на саммите ОДКБ Владимир Путин пригрозил ударами по центрам принятия решений в Киеве. Якобы действия Москвы по атакам на Украину вызваны провокациями Киева.

Читайте также:

Путин напал на Украину, потому что не поговорил с Меркель? Исповедь бывшего канцлера Германии