Путин угрожает Украине новыми ракетами: Буданов отреагировал на заявления "фюрера"

Москва использует разное оружие для ударов по Украине.
Российский диктатор-президент Владимир Путин пригрозил Киеву использованием новых ракет – якобы из-за ударов по территории РФ.
На угрозы "фюрера" отреагировал глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии BBC.
По словам главного разведчика, угрозы Путина – это попытка помешать любым попыткам закончить войну.
Кроме того, Буданов подчеркнул, что против Украины использованы практически все виды имеющихся вооружений – от подлодок до стратегической авиации.
"Но повторяю еще раз: ничего принципиально нового россияне не продемонстрировали", — говорит он о новой российской ракете "Орешник".
Напомним, 28 ноября на саммите ОДКБ Владимир Путин пригрозил ударами по центрам принятия решений в Киеве. Якобы действия Москвы по атакам на Украину вызваны провокациями Киева.
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