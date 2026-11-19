Портников ответил на угрозы Путина Украине / © ТСН.ua

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Журналист и публицист Виталий Портников прокомментировал первую публичную реакцию диктатора РФ Владимира Путина на удар по Крымскому мосту, оценив реальность угроз главы Кремля.

Об этом Портников заявил в своем эфире на YouTube, посвященном итогам трехсторонней встречи в Шэньчжэне.

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По словам Портникова, Крымский мост не просто транспортная инфраструктура, а символ российской оккупации украинского полуострова. Поэтому прекращение движения по нему создает Кремлю не только практические, но и политические и пропагандистские проблемы.

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Портников обратил внимание на слова Путина о том, что после ударов по мосту, мол, Россия не будет договариваться, а ответит гораздо сильнее. В то же время, журналист считает такую реакцию вполне ожидаемой.

«Совершенно понятна реакция российского президента. Никакой другой реакции я и не ожидал. Потому что Путину будет пропагандистски сложно иначе отработать приостановку движения по Крымскому мосту», — говорит аналитик.

Куда уж хуже

Журналист обратил внимание на угрозы российского диктатора нанести Украине еще более мощные удары. По его мнению, непонятно, какими именно могут являться эти атаки, учитывая масштабы российского террора против украинской инфраструктуры и гражданского населения.

«Когда Путин говорит о том, что Россия будет отвечать сильнее, то здесь остается вопрос: а как Путин представляет свои более сильные удары на фоне решения российского политического руководства уничтожить мосты через Днепр, заморозить украинские города, добиться превращения крупнейших украинских городов в места, непригодные для проживания жителей, превратить ненавистную Путину и его соотечественникам Украину на безлюдную пустыню. Какими еще более сильными могут быть удары России по Украине, когда решение по геноциду украинского народа принято и утверждено постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации еще в 2022 году», — отмечает Портников.

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Журналист напомнил, что геноцидальные намерения России остаются неизменными в течение всех лет полномасштабной войны.

«Каждый новый год этой войны демонстрирует непреклонность геноцидных намерений российского руководства, армии, народа и лично президента Российской Федерации, который пользуется в этих намерениях очевидной поддержкой большинства своего людоедского электората», — говорит эксперт.

По мнению Портникова, ответом Украины на российские угрозы должно быть дальнейшее уничтожение ресурсных возможностей страны-агрессора.

Журналист выразил надежду, что украинские удары по российским ресурсам в конечном итоге приведут к ситуации, когда Москва больше не будет иметь достаточно возможностей для продолжения войны.

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Ранее Виталий Портников рассказал, на каких условиях Путин готов закончить войну против Украины.

Напомним, ночью 19 ноября произошла новая атака на Крымский мост. По информации Минобороны Украины, произошли новые попадания в районе арки и железнодорожных путей.

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