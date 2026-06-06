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- Украина
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Путин упустил шанс выйти из провальной войны: Сибига предупредил РФ о катастрофических последствиях
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что для Кремля ситуация будет только ухудшаться, а условия будущего дипломатического урегулирования станут для агрессора более жесткими.
Российский диктатор Путин окончательно упустил шанс выйти из развязанной им провальной войны против Украины с минимальными потерями.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Соответствующее сообщение он сделал в соцсети X.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в дальнейшем ситуация для Российской Федерации будет только стремительно ухудшаться. Сибига очертил три главных фактора давления на агрессора:
Потери на фронте: количество ликвидированных кафиров и уничтоженной техники на поле боя будет постоянно расти;
Экономический крах: российская экономика будет все глубже погружаться в масштабную рецессию;
Изоляция: жесткое международное давление на кремлевский режим будет сохраняться и усиливаться.
Министр также особо подчеркнул, что концепция «глубокого тыла» для врага больше не существует. На территории РФ уже нет безопасных мест, которые могли бы укрыться от украинских дальнобойных санкций и средств поражения.
Глава МИД резюмировал, что Москве в любом случае придется сесть за стол переговоров и принять дипломатическое решение, однако из-за затягивания времени условия для России будут значительно хуже, чем раньше.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Путину с открытым письмом, в котором изложены предложения по прекращению войны и приглашению к личной встрече.
Путин 4 июня сделал ряд заявлений, среди которых сообщил, что готов к переговорам и даже может рассмотреть компромиссы. Путин также заявил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой, но не доверяет посредникам с антироссийской позицией.