Путин упустил шанс выйти из провальной войны: Сибига предупредил РФ о катастрофических последствиях

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин окончательно упустил шанс выйти из развязанной им провальной войны против Украины с минимальными потерями.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Соответствующее сообщение он сделал в соцсети X.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в дальнейшем ситуация для Российской Федерации будет только стремительно ухудшаться. Сибига очертил три главных фактора давления на агрессора:

Реклама

Потери на фронте: количество ликвидированных кафиров и уничтоженной техники на поле боя будет постоянно расти;

Экономический крах: российская экономика будет все глубже погружаться в масштабную рецессию;

Изоляция: жесткое международное давление на кремлевский режим будет сохраняться и усиливаться.

Министр также особо подчеркнул, что концепция «глубокого тыла» для врага больше не существует. На территории РФ уже нет безопасных мест, которые могли бы укрыться от украинских дальнобойных санкций и средств поражения.

Глава МИД резюмировал, что Москве в любом случае придется сесть за стол переговоров и принять дипломатическое решение, однако из-за затягивания времени условия для России будут значительно хуже, чем раньше.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Путину с открытым письмом, в котором изложены предложения по прекращению войны и приглашению к личной встрече.

Путин 4 июня сделал ряд заявлений, среди которых сообщил, что готов к переговорам и даже может рассмотреть компромиссы. Путин также заявил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой, но не доверяет посредникам с антироссийской позицией.

Реклама

Новости партнеров